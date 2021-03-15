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Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках на улице

В Грузии зафиксировано рекордно низкое число жертв COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1005)
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Sputnik Грузия
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В последнее время грузинские специалисты сообщали о 10-15 смертельных случаях COVID-19 в день

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано рекордно низкое количество пациентов, умерших от коронавирусной инфекцией, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

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Так, за последние 24 часа в стране скончались два пациента. Ранее специалисты сообщали о 10-15 смертельных случаях COVID-19 в день. В целом с начала пандемии жертвами инфекции в Грузии стали 3 650 пациентов.

За минувшие сутки в Грузии провели 13 730 тестов на коронавирус и выявили 159 новых случаев. Большая часть из них (89) приходится на Тбилиси. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 10
  • Имерети – 23
  • Квемо Картли – 3
  • Шида Картли – 12
  • Гурия – 10
  • Самегрело - Земо Сванети – 6
  • Кахети – 3
  • Мцхета-Мтианети – 1
  • Самцхе-Джавахети – 1
  • Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 1.

На данный момент в Грузии 2 907 активных случаев коронавируса. Из них в госпитальном лечении нуждаются 1 358, 131 пациент находится в ковид-гостиницах, 1 418 человек проходят курс лечения дома.

Количество тяжелых пациентов составляет 269, к аппарату искусственного дыхания подключены 75 инфицированных. 

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1005)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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