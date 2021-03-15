В Грузии зафиксировано рекордно низкое число жертв COVID-19

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано рекордно низкое количество пациентов, умерших от коронавирусной инфекцией, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
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Так, за последние 24 часа в стране скончались два пациента. Ранее специалисты сообщали о 10-15 смертельных случаях COVID-19 в день. В целом с начала пандемии жертвами инфекции в Грузии стали 3 650 пациентов.
За минувшие сутки в Грузии провели 13 730 тестов на коронавирус и выявили 159 новых случаев. Большая часть из них (89) приходится на Тбилиси. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 10
- Имерети – 23
- Квемо Картли – 3
- Шида Картли – 12
- Гурия – 10
- Самегрело - Земо Сванети – 6
- Кахети – 3
- Мцхета-Мтианети – 1
- Самцхе-Джавахети – 1
- Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 1.
На данный момент в Грузии 2 907 активных случаев коронавируса. Из них в госпитальном лечении нуждаются 1 358, 131 пациент находится в ковид-гостиницах, 1 418 человек проходят курс лечения дома.
Количество тяжелых пациентов составляет 269, к аппарату искусственного дыхания подключены 75 инфицированных.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.