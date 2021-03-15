В Грузии более десяти тысяч детей не ходят в школу

Для таких детей Минобразования разработало специальную программу, которая уже начала действовать в пилотном режиме в специально отобранных школах

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Впервые в системе образования Грузии в тесном сотрудничестве с разными ведомствами создана государственная программа идентификации подростков, оставшихся вне школы, сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта.

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В рамках программы уже выявлено 10 404 подростка в возрасте от 6 до 16 лет. Это 1.7% населения Грузии соответствующей возрастной категории, отмечают в ведомстве. У них нет образовательной истории, и они не числятся в базе информационной системы управления образованием.

"В нашей стране до этого не было полных данных о детях, оставшихся вне образования. Также не существовал какой-нибудь план или механизм для их возвращения в образовательную среду", - говорится в заявлении министерства.

Цель министерства, с одной стороны, защитить право детей на образование, гарантированное Конституцией, и с другой - обеспечить их успешное интегрирование в систему образования, а также оснастить подростков такими навыками и знаниями, которые будут отвечать требованиям трудового рынка.

Минобразования Грузии при поддержке UNICEF и правительства Болгарии разработало специальный учебный план для детей, которые остались без образования. В специально отобранных школах уже идет пилотирование нового учебного плана для этих детей.

Помимо этого, для подростков готовятся учебные ресурсы, а для учителей специальные тренинговые модули. В дальнейшем запланирована коммуникация и рассмотрение индивидуальных случаев с родителями, опекунами или законными представителями идентифицированных подростков, оставшихся вне системы образования. Такие подростки будут включены в формальное образование или же им будут предложены специальные образовательные сервисы.

В этот процесс активно будут включены соцработники и служба приставов, которые индивидуально будут работать с подростками.

Госпрограмма утверждена в сентябре 2020 года. Она была разработана Минобразования с несколькими ведомствами. В рабочий процесс были включены министерство юстиции Грузии и агентство развития государственных сервисов, МВД, Минздрав, аппарат государственного инспектора. Именно на основе данных этих ведомств было выявлено более десяти тысяч подростков, оставшихся вне школы.

По данным UNESCO в мире 61 миллион детей не ходит в школу.