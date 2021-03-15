Минобразования Грузии обратилось к студентам и вузам страны

С 15 марта студенты страны после долгой паузы вернулись в аудитории. При этом каждое высшее учебное заведение имеет право решить - возобновить в аудиториях занятия или нет

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Высшие учебные заведения Грузии в связи с возвращением к очной форме обучения получили рекомендации от министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

Согласно правилам, каждый студент, лектор и представитель администрации обязан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следовать гигиеническим нормам, которые определены системой здравоохранения, заявила замглавы ведомства Нуну Мицкевич.

С 15 марта студенты Грузии после долгой паузы вернулись в аудитории. При этом каждое высшее учебное заведение имеет право решить - возобновить в аудиториях занятия или нет.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 февраля представил поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Так с 1 марта в вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов, а уже с 15 марта студенты вернулись в аудитории.

Что касается школ, то они открылись 15 февраля. На данный момент родители также могут сами выбрать для своего ребенка систему обучения – дистанционно или в учебном заведении.

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