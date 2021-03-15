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Грузинские артиллеристы отмечают профессиональный праздник - День артиллерии

Грузинские артиллеристы отмечают профессиональный праздник

photo: press-service of Ministry of Defence of Georgia
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (182)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210315/251173440/Gruzinskie-artilleristy-otmechayut-professionalnyy-prazdnik.html

Министр обороны Грузии поздравил артиллеристов с праздником и вручил наиболее отличившимся медали и памятные подарки

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили поздравили военнослужащих 5-й артиллерийской бригады на базе Вазиани с днем грузинской артиллерии, сообщает Минобороны.

Министр обороны поздравил многодетных мам с Днем матери
photo: courtesy of press-service Ministry of Defence of Georgia
Министр обороны Грузии поздравил многодетных матерей с праздником

По словам главы оборонного ведомства, развитие артиллерийского потенциала имеет особое значение для повышения боеспособности Сил обороны.

"Развитие артиллерийского потенциала имеет особое значение для повышения боеспособности Сил обороны. Вот почему артиллерия является одним из главных приоритетов десятилетнего видения развития возможностей Сил обороны. С помощью разработанных подходов мы планируем существенно модернизировать и обновить артиллерию, приблизить ее к современным стандартам", - сказал Бурчуладзе.

На торжественном мероприятии министр обороны наградил отличившихся артиллеристов медалями и памятными подарками. День грузинской артиллерии отметили и в шестой артиллерийской бригаде Западного командования. 

Темы:
Оборона Грузии (182)
Теги:
Минобороны Грузии, Грузия

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