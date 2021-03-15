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Шаурма, архивное фото

Массовое отравление шаурмой в Тбилиси - объект проверяют

© CC BY-SA 2.0 / stu_spivack / shawarma
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210315/251173694/Massovoe-otravlenie-shaurmoy-v-Tbilisi---obekt-proveryayut.html

Девять человек с легкой интоксикацией госпитализировали в тбилисскую клинику имени Бочоришвили

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Тбилиси зафиксировано массовое отравление людей, которые питались в одном заведении быстрого питания, сообщает ИА "Новости-Грузия".

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Девять человек с интоксикацией госпитализировали в тбилисскую клинику имени Бочоришвили. Отравление было легким, поэтому большая часть пациентов уже выписана домой

По предварительной информации, люди отравились шаурмой в заведении, расположенном на улице Самтредиа в Тбилиси. 

Сообщение об отравлении людей уже получили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Специалисты уже находятся на месте и проверяют объект.

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