В парламенте Грузии создан Совет для решения проблем этнических меньшинств

Целью совета является содействие процессу интеграции и работа по решению системных проблем национальных меньшинств, проживающих в Грузии

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. В Грузии на базе парламентского Комитета по вопросам диаспоры и Кавказа создан Научно-консультативный совет по делам национальных меньшинств, сообщает пресс-служба парламента Грузии.

В Совет войдут представители 16 общин, проживающих в Грузии. Его основная цель содействие процессу двусторонней эффективной интеграции и работа по решению системных проблем национальных меньшинств, проживающих в Грузии.

Совет также будет заниматься вопросами занятости молодежи из числа этнических меньшинств, а также культурным направлением.

"Нам дается возможность работать на парламентской платформе, поднять наши вопросы, наши проблемы, быть более включенными в грузинскую общественность. Для нас это еще одна возможность говорить о наших проблемах, нашей культуре, и строить планы на будущее", - заявила глава Координационного совета национальных меньшинств Рита Хидирбегишвили.

Инициатор создания Совета заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Рима Берадзе. По ее словам, национальные меньшинства составляют значительную часть населения Грузии.

"Большинство из них являются гражданами нашей страны и на протяжении многих лет вносят свой вклад в развитие нашей страны. Я уверена, что работа Совета будет очень успешной и он будет играть важную роль в привлечении к парламентской деятельности национальных меньшинств и в направлении двусторонней интеграции", - заявила Берадзе.

Сегодня парламентский комитет по делам диаспоры и Кавказа единогласно поддержал создание Совета. Комитет также утвердил Устав Консультативного совета и трехмесячный план действий.