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Когда в Грузии откроются детские развлекательные центры – ответ инспекции труда

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1011)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210316/251175358/Kogda-v-Gruzii-otkroyutsya-detskie-razvlekatelnye-tsentry---otvet-inspektsii-truda.html

Время детских развлекательных центров, как считает глава департамента инспекции труда Бека Перадзе, еще не настало, их открытие сопряжено с большим риском распространения коронавируса и ухудшением эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Представители детских развлекательных центров на встрече с руководителем департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бекой Перадзе и и. о. бизнес-омбудсмена Нино Кветенадзе обсудили перспективы открытия своих объектов.

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По словам председателя Ассоциации развлекательных центров Георгия Мтиулишвили, непонятно, что мешает возобновлению работы индустрии, когда в стране после ресторанов открылись уже и фитнес-залы и другие объекты.

"Если открылись детские сады, школы, танцевальные студии, что мешает открыть наши объекты? Мы надеемся на положительное решение вопроса в ближайшее время, хотя 100-процентной гарантий на это у нас нет", – сказал Мтиулишвили.

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В случае, если решение не будет принято в ближайшее время, представители детской развлекательной индустрии обещают устраивать перманентные акции протеста у разных министерств.

Позицию властей пояснил глава департамента инспекции труда Бека Перадзе. По его словам, государство оценивает эти процессы не только с экономической точки зрения, но заботится о здоровье граждан в первую очередь.

"Просто по логическим и понятным причинам социальные мероприятия в этом случае представляют особенно высокий риск. Структурно, формально его функционирование таково, что нельзя соблюдать дистанцию, нельзя использовать защитные маски, степень заражения очень высока и может привести к ухудшению эпидситуации", – сказал он.

Как отметил Перадзе, он не может назвать конкретную дату открытия детских развлекательных центров, поскольку такие вопросы решает Межведомственный координационный совет. Но пообещал, что на них также будут распространяться программы субсидирования, как и на другие сферы бизнеса, пострадавшие из-за пандемии.

Детские развлекательные центры Грузии впервые приостановили свою работу год назад в марте 2020 года, когда в стране началась пандемия коронавируса. Летом они возобновили работу, а в ноябре опять закрылись из-за ухудшения эпидситуации.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1011)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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