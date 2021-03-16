08:11 16 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9609
  • 100 RUB4.5435
  • USD3.3204
Поиск
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

"Мы уступаем врачам" – почему глава Минздрава Грузии не сделала прививку в числе первых

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1011)
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/03/250781559.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210316/251176060/My-ustupaem-vracham---pochemu-glava-Minzdrava-Gruzii-ne-sdelala-privivku-v-chisle-pervykh.html

Низкий показатель вакцинации в первый день Екатерина Тикарадзе объяснила развязанной антипрививочной кампанией, но выразила уверенность, что доверие к вакцине и вакцинации будет расти

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Министру здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе пришлось объяснить, почему она не сделала вакцину от коронавируса в числе первых и не связано ли это с временным приостановлением использования препарата AstraZeneca в ряде европейских стран.

В Грузии заработала горячая линия по вакцинации от коронавируса>>

Как заявила министр, она уступила свою вакцину медикам.

По ее словам, то, что сегодня страна вакцинирует врачей, а не представителей каких-то других групп, показатель заботы о здоровье тех людей, кому приходится непосредственно бороться с коронавирусом.

"Это солидарность, когда мы нашу вакцину уступаем врачам… Если в обществе этот факт вызывает вопросы, не вижу проблемы сделать в ближайшее время прививку. В скором будущем в Грузию поступят и другие вакцины, например, китайская вакцина, в отношении которой могут быть вопросы и которую министр здравоохранения или другое публичное лицо сделает публично", – заявила Тикарадзе.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
© Sputnik / STRINGER
Вакцинация поможет Грузии вернуться к нормальной жизни – главный эпидемиолог страны

По словам Тикарадзе, небольшое число врачей, сделавших прививки в первый день вакцинации, следствие антипрививочной кампании, однако на вакцинацию уже зарегистрировались 3,5 тысячи медицинских работников.

"То, что этот процесс будет сложным, мы знали. Я уверена, что постепенно доверие к вакцине будет расти. Наши врачи, которые находятся на передовой линии, являются приоритетом, и мы отдаем нашу вакцину им", – отметила Тикарадзе.

На данный момент в Грузии действует 29 центров вакцинации. С 17 марта добавятся еще 35 учреждений, а с 19 марта – 23. В итоге в данный процесс будут включены 82 учреждения. Однако после того, как страна перейдет на массовую вакцинацию, в масштабах Грузии будут мобилизованы более 200 учреждений, отметила Тикарадзе.

В Грузии 15 марта начался процесс вакцинации от коронавируса.

Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.

Сейчас выбора вакцины нет – прививают вакциной AstraZeneca. Обещанный Pfizer до Грузии пока так и не доехал.

Прививку от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

По словам эпидемиологов, в том случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1011)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года
Протесты против Намахвани ГЭС: массовые акции не прекращаются - фото
Вакцинация в прямом эфире: новый этап борьбы с ковидом в Грузии - видео
Вакцинация в прямом эфире: новый этап борьбы с ковидом в Грузии – видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться