"Мы уступаем врачам" – почему глава Минздрава Грузии не сделала прививку в числе первых

Низкий показатель вакцинации в первый день Екатерина Тикарадзе объяснила развязанной антипрививочной кампанией, но выразила уверенность, что доверие к вакцине и вакцинации будет расти

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Министру здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе пришлось объяснить, почему она не сделала вакцину от коронавируса в числе первых и не связано ли это с временным приостановлением использования препарата AstraZeneca в ряде европейских стран.

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Как заявила министр, она уступила свою вакцину медикам.

По ее словам, то, что сегодня страна вакцинирует врачей, а не представителей каких-то других групп, показатель заботы о здоровье тех людей, кому приходится непосредственно бороться с коронавирусом.

"Это солидарность, когда мы нашу вакцину уступаем врачам… Если в обществе этот факт вызывает вопросы, не вижу проблемы сделать в ближайшее время прививку. В скором будущем в Грузию поступят и другие вакцины, например, китайская вакцина, в отношении которой могут быть вопросы и которую министр здравоохранения или другое публичное лицо сделает публично", – заявила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, небольшое число врачей, сделавших прививки в первый день вакцинации, следствие антипрививочной кампании, однако на вакцинацию уже зарегистрировались 3,5 тысячи медицинских работников.

"То, что этот процесс будет сложным, мы знали. Я уверена, что постепенно доверие к вакцине будет расти. Наши врачи, которые находятся на передовой линии, являются приоритетом, и мы отдаем нашу вакцину им", – отметила Тикарадзе.

На данный момент в Грузии действует 29 центров вакцинации. С 17 марта добавятся еще 35 учреждений, а с 19 марта – 23. В итоге в данный процесс будут включены 82 учреждения. Однако после того, как страна перейдет на массовую вакцинацию, в масштабах Грузии будут мобилизованы более 200 учреждений, отметила Тикарадзе.

В Грузии 15 марта начался процесс вакцинации от коронавируса.

Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.

Сейчас выбора вакцины нет – прививают вакциной AstraZeneca. Обещанный Pfizer до Грузии пока так и не доехал.

Прививку от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

По словам эпидемиологов, в том случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.

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