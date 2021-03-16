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Скорая помощь 112 - бригада медиков

Главный эпидемиолог Грузии призвал медиков пройти вакцинацию от COVID-19

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1011)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210316/251179151/Glavnyy-epidemiolog-Gruzii-prizval-medikov-proyti-vaktsinatsiyu-ot-COVID-19.html

На вакцинирование в Грузии зарегистрировались 4,2 тысячи медиков, а вакцину от коронавируса уже сделали 668

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, призвал сотрудников, работающих в сфере здравоохранения, проявить высокую гражданскую и государственную ответственность и призвать граждан Грузии пройти вакцинацию, на собственном примере показав необходимость в иммунизации, говорится в сообщении NCDC.

В Грузии 15 марта начался процесс вакцинации от COVID-19. Выбора нет – на этом этапе прививают только вакциной AstraZeneca. Обещанный Pfizer до Грузии пока так и не доехал. Отношение жителей страны к вакцине AstraZeneka неоднозначное. Многие выражают недоверие к ее эффективности и безопасности, и заявляют, что не будут прививаться. В их числе и многие медики.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
© Sputnik / STRINGER
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"Призываю каждого из вас, всех моих коллег проявить высокую гражданскую и государственную ответственность, призвать граждан Грузии пройти вакцинацию на собственном примере. Показать нашему обществу важность иммунизации и ее роль в победе над пандемией посредством личного поведения. Я надеюсь, что мы сможем разделить нашу долю ответственности за благополучие страны, подать пример и вместе победить этот опасный вызов 21 века", - заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе напомнил, что несмотря на некоторое сокращение масштабов инфекции, до завершения пандемии еще далеко. На сегодняшний день, эффективным и научно доказанным способом борьбы с этой болезнью является вакцинация, которая является одним из величайших достижений человечества всех времен и величайших достижений медицины, - подчеркнул он.

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины предусмотрены для медицинского персонала.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
© Sputnik / STRINGER
Вакцинация поможет Грузии вернуться к нормальной жизни – главный эпидемиолог страны

Эпидемиологи уверены, в случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.

"В этом году цель - вакцинировать 60% взрослого населения. Количество, полученное на этом этапе, согласно Национальному плану вакцинации от коронавируса, будет в первую очередь использоваться для иммунизации медицинских работников, чтобы с помощью их вакцинации защитить здоровье и жизнь как их самих, так и остальных граждан", сказал Гамкрелидзе.

По словам главного эпидемиолога, вклад медицинского сообщества в борьбу с пандемией, вызванной коронавирусом, неоценим, поскольку им часто приходится бороться с этим невидимым врагом ценой собственной жизни и здоровья.

По последним данным, число инфицированных коронавирусов в Грузии превышает 275 тысяч. 97% из них уже выздоровели, а более 3 тысяч умерли.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
© Sputnik / STRINGER
AstraZeneca опровергает информацию о вреде своей вакцины

По последним данным, на вакцинирование в Грузии зарегистрировались 4,2 тысячи медиков, а вакцину от коронавируса уже сделали 668. Среди них замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи, которые сделали вакцину в прямом эфире, чтобы рассеять сомнения жителей.

Сам Гамкрелидзе в вакцине не нуждается, так как уже переболел COVID-19. Он сможет сделать прививку по прошествии 120 дней после подтверждения инфекции.

Что касается министра здравоохранения, то Екатерина Тикарадзе заявила, что сделает прививку, когда это предусмотрено графиком. Но она согласна сделать ее раньше запланированного, если это мотивирует граждан.

Вакцинация в Грузии добровольная.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1011)
Теги:
Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, Амиран Гамкрелидзе, Вакцинация, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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