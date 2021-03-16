Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 537

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 128 пациентов, а с начала пандемии вылечились 268 693

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 537. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 275 685 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 128 человек, с начала пандемии вылечились 268 693 пациента. Скончались 3 658.

За сутки сделано 29 652 теста, в том числе 22 203 на антиген и 7 449 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,81%, за последние 14 дней – 1,52%, за последние семь дней – 1,45%.

В карантине в данное время находятся 206 человек, в стационарах – 1 376, в ковид-гостиницах – 133.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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