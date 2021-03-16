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Комната с поделками в одном из детских садов

Из-за коронавируса в Тбилиси закрыты 42 детских сада

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1014)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210316/251183136/Iz-za-koronavirusa-v-Tbilisi-zakryty-42-detskikh-sada.html

Все закрытые к этому времени детские дошкольные учреждения проходят карантинный режим, после чего они смогут возобновить работу

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. В Тбилиси из-за инфицирования детей и сотрудников закрыты уже 42 детских сада, об этом заявил руководитель Агентства управления детскими садами мэрии столицы Кахабер Гванцеладзе.

Игровая комната в детском саду
© CC BY-SA 2.0 / Uri Tours / Kindergarden in the new Scientist Complex in Pyongyang
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С возобновления работы детских садов, то есть с 1 марта по сей день, всего пришлось закрыться 46 детским дошкольным учреждениям, четыре из них после завершения карантинного периода уже возобновили работу.

По словам Гванцеладзе, согласно рекомендациям Минздрава Грузии, детский сад закрывается сразу же после выявления коронавируса, а после прохождения карантина воспитательный процесс возобновляется.

В детских садах Тбилиси тщательно следуют рекомендациям специалистов, чтобы максимально защитить персонал и воспитателей. В две недели раз все сотрудники детских садов сдают тест на коронавирус.

В Тбилиси насчитывается 183 государственных дошкольных учреждения.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1014)
Теги:
Детский сад, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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