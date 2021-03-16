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Эпидемия коронавируса - люди в масках смеются на улице

COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1015)
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Sputnik Грузия
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Больше половины новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 29 652 теста на коронавирус и выявили 537 новых случаев заражения, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

Из 537 новых случаев коронавируса на Тбилиси приходится 290. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 18
  • Имерети – 79
  • Квемо Картли – 28
  • Шида Картли – 29
  • Гурия – 16
  • Самегрело - Земо Сванети – 23
  • Кахети – 37
  • Мцхета-Мтианети – 6
  • Самцхе-Джавахети – 3
  • Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 3 308 активных случаев, из них 1 376 инфицированных лечатся в больницах, 133 человека находятся в ковид-гостиницах, 1 799 пациентов проходят курс лечения дома.

Количество тяжелых пациентов составляет 258, к аппарату искусственного дыхания подключены 85 человек. 

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1015)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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