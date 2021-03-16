В Грузии желающие смогут выучить русский язык бесплатно

Грузино-российский общественный центр имени Примакова объявляет набор слушателей в возрасте 17-35 лет на бесплатные курсы русского языка

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Прием на бесплатные курсы для изучения русского языка в Грузино-российском общественном центре имени Е. М. Примакова начнется с 22 марта.

Центр имени Примакова совместно с Фондом поддержки общественной дипломатии Горчакова продолжает принимать молодых людей (от 17 до 35 лет) на бесплатные курсы русского языка.

Как заявляют в администрации курсов, желающие смогут овладеть разговорным и деловым русским языком, а также познакомиться с русской классической литературой: с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов.

Уроки будут проводиться с использованием современных методов преподавания иностранных языков, направленных на развитие коммуникативных навыков.

Что же касается делового языка, слушателей будут обучать профессиональной лексике, используемой в сфере туризма, а также тому, как вести деловую переписку, переговоры и другое.

Запись на курсы будет производится до 20 марта 2021 года. Также необходимо отправить резюме по электронному адресу iirgeo@hotmail.com. Обучение будет проходить на онлайн-платформе.

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