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Молодожены целуются на свадьбе

"Разрешите свадьбы и торжества" – в Батуми протестуют владельцы залов

© Sputnik / Sergey Sitnikov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1016)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210316/251184534/Razreshite-svadby-i-torzhestva--v-Batumi-protestuyut-vladeltsy-zalov.html

На акцию протеста в черноморском городе вышли музыканты, операторы, фотографы и другие работники ивент-услуг

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Владельцы залов и организаторы торжественных мероприятий в Батуми (Аджария) требуют, чтобы им разрешили возобновить работу, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Протестующие собрались у здания правительства Аджарии и хотят встретиться с председателем региона Торнике Рижвадзе. По их словам, они остались без дохода, а в банках у них кредиты.

В акции принимают участие музыканты, операторы, фотографы и другие работники ивент-индустрии. 

"Я – оператор. Всю жизнь работаю в этом направлении... Наше требование – разрешить нам работать. Если можно, чтобы театр работал, пришли 200 человек и сели, почему нельзя провести небольшое мероприятие? Пусть скажут причину. Если эта сфера больше не нужна – уйдем и что-нибудь другое придумаем. Единственная наша просьба, чтобы нам уделили внимание – встретились и поговорили", – заявил Роин Горадзе.

По их словам, они вынуждены работать тайком – устраивать мероприятия в лесах, домах и за это их штрафуют. Как отмечают протестующие, они израсходовали уже все ресурсы.

Участники акции грозят перекрыть дорогу, если их требования не будут удовлетворены.

В Грузии постепенно снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса. Например, школьные кружки, театры, фитнес-клубы, ансамбли возобновили работу с 15 марта. А музеи и библиотеки открылись с 1 марта.

Полное возобновление деятельности театральные представления, спортивные состязания в присутствии зрителей с 1 апреля.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1016)

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