Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет на движение для транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс во вторник утром из-за снегопада и гололедицы.

Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ.

На отрезках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение разрешено в безостановочном режиме. При этом на участке Гудаури-Коби автомобили будут проезжать только через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале