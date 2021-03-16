16:37 16 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9609
  • 100 RUB4.5435
  • USD3.3204
Поиск
Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузино-российская граница (113)
5410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210316/251185891/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-Rossii-otkryta.html

Дорога международного значения в Грузии открылась после проведения очистительных работ

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Запрет на движение для транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс во вторник утром из-за снегопада и гололедицы.

Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения
© Sputnik / STRINGER
Верхний Ларс сегодня: движение на дороге к границе России ограничено

Открыть дорогу полностью удалось лишь после проведения очистительных работ.

На отрезках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение разрешено в безостановочном режиме. При этом на участке Гудаури-Коби автомобили будут проезжать только через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Грузино-российская граница (113)
Теги:
Россия, Грузия, Верхний Ларс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года
Протесты против Намахвани ГЭС: массовые акции не прекращаются - фото
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться