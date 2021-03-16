18:51 16 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9609
  • 100 RUB4.5435
  • USD3.3204
Поиск
Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca

Какие побочные эффекты проявились у вакцинированных в Грузии медиков

© AP Photo / Alessandra Tarantino
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1020)
137905
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0f/251173977.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210316/251186317/Kakie-pobochnye-effekty-proyavilis-u-vaktsinirovannykh-v-Gruzii-medikov.html

Первые наблюдения показали, что после прививки может немного подняться температура и появиться недомогание, но серьезных побочных явлений не зафиксировано

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. В Грузии среди некоторых вакцинированных против коронавируса накануне медиков уже проявились определенные побочные эффекты.

"Прививайтесь, вакцина защищает!" – Минздрав Грузии начинает информационную кампанию>>

Как заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамара Габуния, после прививки наблюдаются небольшая температура, недомогание, но каких-либо серьезных отклонении не зафиксировано.

По ее словам, процесс вакцинации препаратом AstraZeneca продолжается. Прививки сделали и сотрудники Минздрава. Габуния подчеркнула, что вакцина AstraZeneca безопасна.

"Это стандартная фармаконаблюдательная практика, когда в отношении медикамента фиксируется какой-то серьезный побочный эффект. В этом случае регулирующий орган обязан приостановить потребление медикамента до тех пор, пока не будет установлена причинно-следственная связь между этими двумя явлениями", - заявила Габуния.

Эпидемия коронавируса - вакцинация медицинского персонала вакциной AstraZeneca
© Sputnik / STRINGER
Главный эпидемиолог Грузии призвал медиков пройти вакцинацию от COVID-19

По последней информации, в специальной базе на вакцинацию зарегистрированы 4,5 тысячи медицинских работников, 1143 из них уже сделали прививки.

Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины, в первую очередь, предусмотрены для медицинского персонала. Других вакцин в стране пока нет, но они должны поступить, и тогда у граждан будет выбор, какой из них привиться.

Вакцину от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

По словам эпидемиологов, в том случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, тогда страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1020)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года
Протесты против Намахвани ГЭС: массовые акции не прекращаются - фото
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Туризм в Грузии: возвращение - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться