Какие побочные эффекты проявились у вакцинированных в Грузии медиков

Первые наблюдения показали, что после прививки может немного подняться температура и появиться недомогание, но серьезных побочных явлений не зафиксировано

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. В Грузии среди некоторых вакцинированных против коронавируса накануне медиков уже проявились определенные побочные эффекты.

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Как заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамара Габуния, после прививки наблюдаются небольшая температура, недомогание, но каких-либо серьезных отклонении не зафиксировано.

По ее словам, процесс вакцинации препаратом AstraZeneca продолжается. Прививки сделали и сотрудники Минздрава. Габуния подчеркнула, что вакцина AstraZeneca безопасна.

"Это стандартная фармаконаблюдательная практика, когда в отношении медикамента фиксируется какой-то серьезный побочный эффект. В этом случае регулирующий орган обязан приостановить потребление медикамента до тех пор, пока не будет установлена причинно-следственная связь между этими двумя явлениями", - заявила Габуния.

По последней информации, в специальной базе на вакцинацию зарегистрированы 4,5 тысячи медицинских работников, 1143 из них уже сделали прививки.

Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины, в первую очередь, предусмотрены для медицинского персонала. Других вакцин в стране пока нет, но они должны поступить, и тогда у граждан будет выбор, какой из них привиться.

Вакцину от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

По словам эпидемиологов, в том случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, тогда страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.

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