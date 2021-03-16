Где встретить своего мужчину? Канделаки поделилась советами с подписчицами

Выйти в люди, сходить в бар или лучше сначала найти себя? Канделаки советует копнуть поглубже, а не зацикливаться на клише "половинок"

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Где встретить своего мужчину - на этот часто задаваемый вопрос подписчиц в Instagram ответила российская бизнесвумен грузинского происхождения Тина Канделаки.

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"Мамы советуют выходить в люди. Подруги пытаются вытащить друг друга в какой-нибудь бар. Но дело не в месте на карте, дело — в вашем собственном состоянии. Кто говорит себе "Ищу вторую половинку"? — Половинка целого. Так себе предложение для интересного и самодостаточного партнера. Я категорически не согласна с тем, что мы (жуткое клише) — половинки друг друга. Со временем я осознала: есть люди, которым просто хорошо друг с другом. А когда вы делите себя на части, то и шансы найти свое счастье уменьшаются кратно", - пишет Тина.

Журналист и успешная предпринимательница подчеркивает, что попробовать осознать себя цельной единицей — гораздо перспективнее.

"Один плюс один смотрится куда гармоничнее. А мужчину можно найти везде — даже в шоу "Холостяк". Начните, в общем, с поиска себя. Иначе никто не гарантирует, что, найдя своего человека, вы себя за ним не разглядите", - завершает Канделаки, а подписчики в комментариях и на этот раз оказались согласны с мнением грузинки.