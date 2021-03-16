Президент Грузии сделает прививку от коронавируса

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили 18 марта сделают прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, информацию распространяет администрация главы государства.

"Президент призывает сделать вакцину всех первых лиц на ответственных постах", - говорится в сообщении в Facebook.

Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Других вакцин в стране пока нет, но они должны поступить, и тогда у граждан будет выбор, какой из них привиться.

Вакцину от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководитель боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

Вакцинация в Грузии добровольная.

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