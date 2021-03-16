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Пандемия коронавируса - доставка вакцины Sputnik V в Венгрию

"Это политический вопрос" - грузинский эпидемиолог о возможности ввоза Спутник V

© AP Photo / Janos Vajda
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1021)
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Sputnik Грузия
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В Грузии действует правило, согласно которому все вакцины, которые будут завезены в страну, должны быть авторизированы ВОЗ

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузия на этом этапе не рассматривает вопрос ввоза в страну российской вакцины "Спутник V", поскольку это довольно сенситивная тема и определенно переходит в политический ракурс - так глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе ответил на вопрос Sputnik Грузия во время онлайн пресс-конференции.

"Это довольно сенситивный вопрос, и он является не только медицинским вопросом, но и определенно переходит в политический ракурс. Так же, как и, в целом, ковид-вакцина в мире стала предметом большой политики. Большая семерка, Давос, Мюнхен — вакцина была первым вопросом на всех этих больших встречах. Исходя из наших отношений на этом этапе, конечно, этот вопрос не рассматривается потому, что аналогом вакцины "Спутник V" является AstraZeneca, которая уже есть в стране", - заявил Гамкрелидзе.

Эпидемия коронавируса - вакцинация медицинского персонала вакциной AstraZeneca
© Sputnik / STRINGER
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По его словам, в Грузии действует правило, согласно которому все вакцины, которые будут завезены в страну, должны быть авторизированы ВОЗ, а у российской вакцины этой авторизации пока нет.

В свою очередь, глава департамента заразных заболеваний Центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили не исключила, что частные компании в будущем завезут в страну российскую вакцину или же она получит авторизацию ВОЗ.

Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.

Вакцинация Спутником V
© photo: Sputnik / Chedli Ben Ibrahim
Швеция может использовать российскую вакцину "Спутник V"

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,6%.

На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в десятках стран мира, в том числе в Армении, Беларуси, Аргентине, Венгрии, ОАЭ, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории, Казахстане, Молдове и Словакии.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1021)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Россия, Грузия

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