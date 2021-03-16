Грузинские врачи обратились к Церкви с просьбой уговорить прихожан на вакцинацию

Для победы над пандемией обязательно нужно вакцинировать 60% населения Грузии – это около 1,7 миллиона человек, считают эпидемиологи

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обращаются к членам Священного Синода и просят оказать им помощь в процессе повышения информированности населения о важности и безопасности вакцинации против коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе во время онлайн пресс-конференции.

"Мы очень просим Священный Синод, каждого священнослужителя, врачей встать рядом с нами, сотрудничать с нами, поскольку население верит вам, чаще больше, чем медикам", - заявил Гамкрелидзе.

Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины, в первую очередь, предусмотрены для медицинского персонала. Других вакцин в стране пока нет, но они должны поступить, и тогда у граждан будет выбор, какой из них привиться.

По его словам, в период Пасхи призывы церкви сыграли очень большую роль в уступчивости населения. И сейчас роль церкви также имеет в этом процессе важную роль, считает главный эпидемиолог страны.

Гамкрелидзе напомнил, что для победы над пандемией обязательно нужно вакцинировать 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

Главный эпидемиолог Грузии отметил, что на данный момент нет клинических исследований в отношении детей и беременных женщин, поэтому на этом этапе специалисты воздерживаются от вакцинации этих двух групп.

Гамкрелидзе еще раз призвал всех, особенно медиков, быть более активными и сделать вакцину от коронавируса. По его словам, низкая активность врачей в этом процессе связана со скептицизмом, антиваксерным движением, которое очень сильное, в том числе и среди медиков.

По последней информации, в специальной базе на вакцинацию зарегистрированы 4,5 тысячи медицинских работников, 1143 из них уже сделали прививки.

Гамкрелидзе также не исключил, что в ближайшем будущем в Грузию привезут одну из китайских вакцин. По его словам, переговоры идут с помощью дипломатических каналов и уже даже составлены контракты.