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Тбилисские купола - кафедральный собор Святой Троицы Самеба

Грузинские врачи обратились к Церкви с просьбой уговорить прихожан на вакцинацию

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1022)
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Для победы над пандемией обязательно нужно вакцинировать 60% населения Грузии – это около 1,7 миллиона человек, считают эпидемиологи

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обращаются к членам Священного Синода и просят оказать им помощь в процессе повышения информированности населения о важности и безопасности вакцинации против коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе во время онлайн пресс-конференции.

"Мы очень просим Священный Синод, каждого священнослужителя, врачей встать рядом с нами, сотрудничать с нами, поскольку население верит вам, чаще больше, чем медикам", - заявил Гамкрелидзе.

  • Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины, в первую очередь, предусмотрены для медицинского персонала. Других вакцин в стране пока нет, но они должны поступить, и тогда у граждан будет выбор, какой из них привиться.

По его словам, в период Пасхи призывы церкви сыграли очень большую роль в уступчивости населения. И сейчас роль церкви также имеет в этом процессе важную роль, считает главный эпидемиолог страны.

Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Какие побочные эффекты проявились у вакцинированных в Грузии медиков

Гамкрелидзе напомнил, что для победы над пандемией обязательно нужно вакцинировать 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

Главный эпидемиолог Грузии отметил, что на данный момент нет клинических исследований в отношении детей и беременных женщин, поэтому на этом этапе специалисты воздерживаются от вакцинации этих двух групп.

Гамкрелидзе еще раз призвал всех, особенно медиков, быть более активными и сделать вакцину от коронавируса. По его словам, низкая активность врачей в этом процессе связана со скептицизмом, антиваксерным движением, которое очень сильное, в том числе и среди медиков.

  • По последней информации, в специальной базе на вакцинацию зарегистрированы 4,5 тысячи медицинских работников, 1143 из них уже сделали прививки.

Гамкрелидзе также не исключил, что в ближайшем будущем в Грузию привезут одну из китайских вакцин. По его словам, переговоры идут с помощью дипломатических каналов и уже даже составлены контракты.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1022)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Священный Синод, Грузия

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