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Спецтехника расчищает участок военно-грузинской дороги

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией закрыта

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210317/251191079/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-granitse-Gruzii-s-Rossiey-zakryta.html

Непогода создала проблемы для автомобилистов, которые движутся по автодороге Мцхета-Степанцминда-Ларс

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. 

В частности, запрет действует на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения
© Sputnik / STRINGER
Верхний Ларс сегодня: движение на дороге к границе России ограничено

По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение будет осуществляться в безостановочном режиме. За движением будет следить патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Теги:
Верхний Ларс

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