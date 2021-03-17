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Снежная зима в Бакуриани

Большая часть Грузии осталась без света: причина масштабного ЧП названа

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
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В Грузии прервался импорт электроэнергии из Турции, в результате чего больше половины страны осталось без света

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Причиной отключения электроэнергии в большей части Грузии стала проблема с крупной линией электропередач "Месхети", говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.

Приблизительно к полуночи большая часть Грузии осталась без света. Проблема коснулась многих районов и крупныз городов, в том числе Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти.

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны", - говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.

Сейчас ведутся активные работы по устранению проблемы, подача электроэнергии постепенно восстанавливается.

Государственная электросистема Грузии принесла извенения перед жителями страны за доставленные неудобства.

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Теги:
Электричество, Грузия

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