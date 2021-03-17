Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 382

За последние 24 часа от коронавируса скончались семь человек, из ковид-клиник страны выписаны 313 пациентов, а с начала пандемии вылечились 269 006

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 382. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 276 067 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 313 человек, с начала пандемии вылечились 269 006 пациентов. Скончались 3 665.

За сутки сделано 27 167 тестов, в том числе 18 542 на антиген и 8 625 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,41%, за последние 14 дней – 1,52%, за последние семь дней – 1,34%.

В карантине в данное время находятся 224 человека, в стационарах – 1405, в ковид-гостиницах – 140.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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