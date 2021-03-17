13:18 17 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9660
  • 100 RUB4.5556
  • USD3.3205
Поиск
Пожилая женщина в маске

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 382

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1024)
35301
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0f/251175201.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210317/251192818/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-382-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались семь человек, из ковид-клиник страны выписаны 313 пациентов, а с начала пандемии вылечились 269 006

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 382. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 276 067 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 313 человек, с начала пандемии вылечились 269 006 пациентов. Скончались 3 665.

За сутки сделано 27 167 тестов, в том числе 18 542 на антиген и 8 625 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,41%, за последние 14 дней – 1,52%, за последние семь дней – 1,34%.

В карантине в данное время находятся 224 человека, в стационарах – 1405, в ковид-гостиницах – 140.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1024)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Это чудо: как врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца
Врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться