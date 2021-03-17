COVID-статистика – в Грузии сохраняется стабильная эпидситуация

К этому времени в клиниках страны 268 тяжелых пациентов, 80 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 27 167 тестов на коронавирус, из них 18 542 на антиген, 8 625 ПЦР и выявлено 382 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в стране зафиксировано 276 067 случаев коронавируса.

За минувшие сутки побороть инфекцию смогли 313 пациентов. С начала пандемии в Грузии от коронавируса выздоровели 269 006 человек.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Грузии за минувшие сутки скончались семь человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 665 пациентов.

Из 382 новых случаев в Тбилиси зафиксировали 199, Аджарии – 23, Имерети – 65, Квемо Картли – 13, Шида Картли – 19, Гурия – 13, Самегрело - Земо Сванети – 13, Кахети – 30, Мцхета-Мтианети – ни одного, Самцхе-Джавахети – один, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – шесть.

На данный момент в Грузии 3 370 активных случаев коронавируса. Из них 1 405 лечатся в стационарах. Число тяжелых пациентов достигает 268 человек. К аппарату искусственного дыхания подключены 80. 140 человек находятся в ковид-гостиницах. 1 825 – проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах находятся 224 человека, в самоизоляции – 5 339.

Что касается показателя положительности, то, по данным на 16 марта, он составляет 1,41%, за последние 14 дней – 1,52%, а за семь дней – 1,34%.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года.

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