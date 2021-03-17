"Церковь не может взять ответственность за вакцинацию" – ответ Патриархии Грузии врачам

Вакцинация добровольная, никого принуждать к ней не следует – каждый должен решить сам за себя, считают в Патриархии

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Церковь не может взять ответственность за вакцинацию и пропагандировать ее, поскольку каждый должен сделать выбор сам, так ответил на своей странице в Facebook руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе на просьбу эпидемиологов оказать помощь в информационной кампании.

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"Каждый человек свободен в своем выборе. На сегодняшний день церковь руководствуется решением Синода от 11 февраля, в котором приветствуется начало процесса вакцинации и отмечается, что вакцинация объявлена добровольной, а не обязательной. Это очень важно, особенно когда вакцина только создана и о ней у специалистов здравоохранения разных стран разное мнение", – пишет Джагмаидзе.

Джагмаидзе отметил, что любой человек, несмотря на его общественное положение, частную или публичную деятельность, не должен стать объектом притеснения, оскорбления, гонения как в случае вакцинирования, так и в случае отказа от нее.

"Церковь не может взять ответственность за пропаганду вакцинации, поскольку это компетенция и ответственность работников здравоохранения", – отметил Джагмаидзе.

Ранее грузинские эпидемиологи обратились к членам Священного Синода и попросили оказать помощь в процессе повышения информированности населения о важности и безопасности вакцинации против коронавируса. По их словам, в период Пасхи призывы церкви сыграли очень большую роль в уступчивости населения, сейчас церковь может сыграть такую же важную роль.

По словам эпидемиологов, чтобы победить пандемию обязательно вакцинировать хотя бы 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

Центр по контролю заболеваний еще раз призвал всех, особенно медиков, быть более активными и сделать прививку от коронавируса.

По последней информации, в специальной базе на вакцинацию зарегистрированы 4,5 тысячи медиков, прививки уже сделали 1 143 медработника.

Вакцинация в Грузии проводится пока единственной вакциной AstraZeneca. Ею уже привились замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

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