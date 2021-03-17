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Горных козлов в Грузии взяли под контроль

© photo: Sputnik / Tomas Tkhaitsuk
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210317/251196291/Vpervye-v-mire-na-okhranyaemykh-territoriyakh-Gruzii-nachalsya-bespretsedentnyy-proekt.html

Проект трансграничного телеметрического мониторинга над этим редким видом животных осуществляется в Лагодехском заповеднике

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Впервые в мире в Лагодехском заповеднике (Восточная Грузия, Кахети) осуществляется трансграничный телеметрический мониторинг восточнокавказского горного козла, сообщается на странице Агентства охраняемых территорий.

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Как заявляют в агентстве,  телеметрический мониторинг - один из самых интересных и сложных методов исследования. Он подразумевает прикрепление спецошейника на животное с целью дальнейшего наблюдения за ним.

Проект начался в 2018 году, и первый этап – прикрепление ошейника телеметрии на горных козлов, завершился успешно. Телеметрия восточнокавказских козлов осуществляется в мире впервые, что даст возможность получить важную и точную информацию об этих животных и изучить своеобразность их жизни.

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photo: Agency of Protected Areas (Georgia) / FB
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Проект осуществляют неправительственная организация NACRES, Всемирный фонд природы (WWF), Трансграничный объединенный секретариат (TJS) и Кавказский фонд природы (CNF).

Агентство охраняемых территории Грузии активно работает в направлении защиты и восстановления природного наследия страны. На охраняемых территориях постоянно осуществляются проекты мониторинга биомногообразия, результаты которых показывают, что количество уникальных видов фауны продолжает расти.

Дагестанский тур, или восточнокавказский тур, или восточнокавказский козёл — парнокопытное млекопитающее из рода горных козлов. Ареалом вида является Восточный Кавказ на территории Грузии, России и Азербайджана. Восточнокавказские туры обитают на скалистых склонах гор на высоте от 800 до 4200 м над уровнем моря. Там они встречаются как на лугах, так и на каменистых поверхностях, а также в лесистой местности. Как и все горные козлы, они отлично умеют лазать.

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Теги:
Охраняемые территории Грузии, Лагодехи, Грузия

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