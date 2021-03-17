Не тот рацион: заключенный-веган в Грузии подал в суд на администрацию тюрьмы

Все, чего требует заключенный, – это кормить его пищей исключительно растительного происхождения, чтобы ему не приходилось голодать, отказываясь от тюремного рациона

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Администрации Глданской тюрьмы придется судиться с собственным заключенным.

Пенитенциарному учреждению №8 не повезло - среди заключенных, помимо привычных убийц, насильников, и наркоторговцев, один оказался веганом. Он и подал в суд на тюрьму, а заодно и на министерства юстиции и здравоохранения.

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Как сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии, защищающая интересы истца, заключенный, которому отказали в специальной веганской еде, считает, что он подвергся дискриминации со стороны администрации за свое мировоззрение. Это и стало мотивом для обращения в суд.

Тбилисский городской суд уже принял иск в производство и приступит к его рассмотрению 18 марта.

"Истец является веганом и питается белками, жирами и углеводами только растительного происхождения. В 2019 году он был помещен в изолятор №8 Специальной пенитенциарной службы. По прибытии в тюрьму сообщил администрации, что является веганом, и попросил предоставлять ему специальный пищевой рацион", - отмечается в сообщении правозащитной организации.

По данным НПО, несмотря на запрос, заключенному не предоставили необходимое питание, потому что, как ответили в администрации, у них не было ни специальной еды для веганов, ни повара, который готовил бы веганские блюда. Кроме того, веганских продуктов нет в ассортименте тюремного магазина. В результате всего этого, заключенный фактически жил впроголодь, поскольку из предлагаемого тюремного рациона мало, что мог выбрать в пищу.

"Из-за того, что истец не может получать специальное питание, у него возникли проблемы со здоровьем", — отметили в Ассоциации.

В своем иске истец добивается установления факта дискриминации и компенсации морального ущерба. Ответчиками по этому делу являются министерство юстиции Грузии, министерство здравоохранения, Специальная пенитенциарная служба и пенитенциарное учреждение №8.

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