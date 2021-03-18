Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 369

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 378 пациентов, а с начала пандемии вылечились 269 384

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 369. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 276 436 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 378 человек, с начала пандемии вылечились 269 384 пациента. Скончались 3 674.

За сутки сделано 23 747 тестов, в том числе 13 503 на антиген и 10 244 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,55%, за последние 14 дней – 1,53%, за последние семь дней – 1,33%.

В карантине в данное время находятся 213 человек, в стационарах – 1 412, в ковид-гостиницах – 154.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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