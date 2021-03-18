Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 23 747 тестов на коронавирус и выявили 368 новых случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Из 369 новых случаев коронавируса в Тбилиси выявили 190. В регионах же ситуация следующая:
- Аджарии – 19
- Имерети – 67
- Квемо Картли – 21
- Шида Картли – 26
- Гурия – 9
- Самегрело - Земо Сванети – 14
- Кахети – 15
- Мцхета-Мтианети – 3
- Самцхе-Джавахети – 1
- Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 4.
На данный момент в Грузии 3 352 активных случая коронавируса, из них 1 412 пациентов лечатся в клиниках, 154 человека находятся в ковид-гостиницах, 1 786 зараженных лечатся дома.
Число тяжелых пациентов составляет 266, к аппарату искусственного дыхания подключены 82 человека.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале