Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 23 747 тестов на коронавирус и выявили 368 новых случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Из 369 новых случаев коронавируса в Тбилиси выявили 190. В регионах же ситуация следующая:

Аджарии – 19

Имерети – 67

Квемо Картли – 21

Шида Картли – 26

Гурия – 9

Самегрело - Земо Сванети – 14

Кахети – 15

Мцхета-Мтианети – 3

Самцхе-Джавахети – 1

Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 3 352 активных случая коронавируса, из них 1 412 пациентов лечатся в клиниках, 154 человека находятся в ковид-гостиницах, 1 786 зараженных лечатся дома.

Число тяжелых пациентов составляет 266, к аппарату искусственного дыхания подключены 82 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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