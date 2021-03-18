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Эпидемия коронавируса - туристы в масках

Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1028)
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Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 23 747 тестов на коронавирус и выявили 368 новых случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Из 369 новых случаев коронавируса в Тбилиси выявили 190. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджарии – 19
  • Имерети – 67
  • Квемо Картли – 21
  • Шида Картли – 26
  • Гурия – 9
  • Самегрело - Земо Сванети – 14
  • Кахети – 15
  • Мцхета-Мтианети – 3
  • Самцхе-Джавахети – 1
  • Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 3 352 активных случая коронавируса, из них 1 412 пациентов лечатся в клиниках, 154 человека находятся в ковид-гостиницах, 1 786 зараженных лечатся дома.

Число тяжелых пациентов составляет 266, к аппарату искусственного дыхания подключены 82 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1028)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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