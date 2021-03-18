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Штаб-квартира Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Женеве

ЮНИСЕФ усиливает работу для защиты прав детей в Грузии

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210318/251204567/YuNISEF-usilivaet-rabotu-v-Gruzii-dlya-zaschity-prav-detey.html

Представитель Детского фонда ООН в Грузии Хасан Халил заявил, что все дети должны иметь возможность жить в семейной и заботливой среде

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. ЮНИСЕФ и ЕС объединяются для того, чтобы помочь детям в Грузии жить в защищенной и заботливой семейной среде, сообщается на сайте грузинского представительства Детского фонда ООН.

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© Sputnik / STRINGER
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Проект "Усиление и обслуживание защиты детей" будет осуществляться в течение трех лет. Общий бюджет проекта составляет 2 миллиона евро. Цель проекта – помочь правительству Грузии в осуществлении кодекса прав детей.

Представитель Детского фонда ООН в Грузии Хасан Халил заявил, что все дети должны иметь возможность жить в семейной и заботливой среде.

Проект направлен на усиление возможностей работников сферы соцобслуживания для защиты и поддержки семей и детей, на оказание помощи родителям, гражданам, профессионалам в использовании позитивных методов воспитания детей. Отмечается, что проект подразумевает право детей жить в семейной среде, свободной от насилия, в которой они знают о своих правах, а также о том, как пользоваться этими правами.

В рамках проекта также намечено усиление Агентства превенции преступления и пробации, чтобы были осуществлены качественные программы для детей со сложным поведением.

В Детском фонде ООН отмечают, что из-за пандемии коронавируса дети и семьи оказались перед новыми вызовами. Ограничения, связанные с пандемией, и возможная потеря работы еще больше повышают незащищенность семей и риск для детей.

"Этот проект будет поддерживать защиту прав детей как во время пандемии, так и после ее завершения", – говорится в заявлении.

С 2005 года правительство Грузии, при поддержке ЕС, ЮНИСЕФ и других государственных или неправительственных доноров осуществляет реформу системы благополучия детей.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В результате реформы значительно снизилось число детей в больших госучреждениях – с 4,1 тысячи до 77 (по данным 2020 года).

Более 900 детей остаются в негосударственных учреждениях.

При этом в заявлении ЮНИСЕФ отмечено, что значительной проблемой в Грузии остается насилие в отношении детей в семьях, в детских учреждениях, в семьях по доверенности и образовательных учреждениях.

В стране, согласно исследованиям оргfнизации, в отношении 69% детей используют насильственные методы наказания.

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