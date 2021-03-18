Вне очереди: президент Грузии привилась от коронавируса в свой день рождения

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала прививку от коронавируса в свой день рождения – она прошла вакцинацию в тбилисской инфекционной больнице.

В четверг президенту Грузии исполнилось 69 лет. В инфекционной больнице ее встретил глава клиники Тенгиз Церцвадзе.

"Я должна сказать, что сделала сегодня эту вакцину без очереди. Так как она не положена президенту, и, по-моему, я не вхожу и в группу, которой полагается вакцина. Пока очередь врачей, медсестер и медперсонала", – заявила Зурабишвли журналистам после вакцинации.

По ее словам, после вакцинироваться смогут другие группы людей для того, чтобы выйти из тяжелого экономического положения.

"Мы обязательно должны использовать эту возможность, чтобы защитить общество, страну и выйти из этого кризиса. Всем желаю здоровья, и я уверена, что мы сможем преодолеть и этот вызов, и другие тоже", – отметила Зурабишвили.

По последним данным в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек. Всего на вакцинацию зарегистрировано 5 350 человек.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска.

По словам эпидемиологов, для победы над пандемией обязательно вакцинировать 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

Первая партия вакцин от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. Около 43 тысяч доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала.

Вакцинация в стране добровольная. Вакцину от коронавируса в прямом эфире уже сделали замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.

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