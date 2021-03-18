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Заработают кинотеатры и детские развлекательные центры – Грузия смягчает ограничения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210318/251205239/Zarabotayut-kinoteatry-i-detskie-razvlekatelnye-tsentry---Gruziya-smyagchaet-ogranicheniya.html

Гости и жители Грузии также смогут посетить спортивные мероприятия, которые пройдут в столице

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Власти Грузии приняли решение смягчить ряд ограничей, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил руководитель администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили на брифинге в четверг.

"Сегодня координационный совет принял решение о дополнительном смягчении ограничений. С 1 апреля детские развлекательные центры и кинотеатры смогут возобновить работу с соблюдением регуляций и рекомендаций. С 19 марта будет допущена живая музыка в заведениях", – сказал Дарчиашвили.

Также 28 марта запланирован футбольный матч сборных Грузии и Испании. В этой связи власти приняли решение допустить зрителей на матч – трибуны будут заполнены на 30%. Зрители также будут допущены на соревнования по дзюдо, которые запланированы в Грузии.

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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