Заработают кинотеатры и детские развлекательные центры – Грузия смягчает ограничения

Гости и жители Грузии также смогут посетить спортивные мероприятия, которые пройдут в столице

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Власти Грузии приняли решение смягчить ряд ограничей, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил руководитель администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили на брифинге в четверг.

"Сегодня координационный совет принял решение о дополнительном смягчении ограничений. С 1 апреля детские развлекательные центры и кинотеатры смогут возобновить работу с соблюдением регуляций и рекомендаций. С 19 марта будет допущена живая музыка в заведениях", – сказал Дарчиашвили.

Также 28 марта запланирован футбольный матч сборных Грузии и Испании. В этой связи власти приняли решение допустить зрителей на матч – трибуны будут заполнены на 30%. Зрители также будут допущены на соревнования по дзюдо, которые запланированы в Грузии.

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