Глава Минздрава Грузии и Патриарх обсудили тему вакцинации: позиция Церкви не изменилась

Екатерине Тикарадзе не удалось повлиять на позицию Патриархии - Церковь отказывается агитировать прихожан вакцинироваться, считая, что каждый этот вопрос решает сам за себя

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Церковь не будет пропагандировать вакцинацию от коронавируса, но будет поддерживать любое разумное решение Минздрава страны, направленное на защиту здоровья граждан, заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе после встречи с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.

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Глава Минздрава предоставила Патриарху детальную информацию об эпидситуации в стране и начавшемся процессе вакцинации.

"Сегодня у нас была встреча с Патриархом. Цель встречи детально проинформировать его, какое в стране эпидположение и как запланирован процесс вакцинации: что включает вакцинация, какие риски и положительные результаты может она иметь для граждан", - заявила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, принципиальная позиция Патриархии - не включаться в пропаганду вакцинации, но поддерживать решения Минздрава.

Ранее глава службы по связям с с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что церковь не может взять ответственность за пропаганду вакцинации, поскольку каждый человек сам должен сделать выбор - делать прививку или нет, поскольку вакцинация добровольный процесс.

Как заявили в Патриархии Грузии, Церковь руководствуется решением Синода от 11 февраля, в котором говорится, что приветствуется тот факт, что процесс вакцинации, связанный с пандемией, объявлен как добровольный, а не обязательный.

Грузинские эпидемиологи обратились к членам Священного Синода и попросили их оказать помощь в процессе повышения информированности населения о важности и безопасности вакцинации против коронавируса. По их словам, в период Пасхи призывы Церкви сыграли очень большую роль в уступчивости населения. И сейчас также роль Церкви имеет в этом процессе важную роль.

По словам эпидемиологов, для того, чтобы преодолеть пандемию, необходимо вакцинировать минимум 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

По последним данным, в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2719 человек. Всего на вакцинацию зарегистрировано 5350 человек.

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