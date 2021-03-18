Вакцина Pfizer должна была поступить в Грузию еще в конце февраля, однако по разным причинам этот процесс был отложен на начало весны

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузия получит вакцину компании Pfizer 22 марта, заявил журналистам глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

"Сейчас, 22 марта поступит партия Pfizer, затем 80 тысяч доз опять AstraZeneca, далее опять AstraZeneca уже на основе соглашения между государствами, а не международными инструментами", - сказал Церцвадзе.

Вакцина Pfizer должна была поступить в Грузию еще в конце февраля, однако данный процесс из-за определенных причин был отложен на март. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки Pfizer. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании.

Между тем, по словам Церцвадзе, вскоре стране передадут еще одну вакцину "Нововакс", продажа которой начнется в мире с июня, и Грузия, по словам врача, будет ее первым потребителем. Также медик не исключил, что Грузия может получить и китайскую вакцину.

Вакцинация в Грузии

Что касается темпа вакцинации в Грузии, то, по мнению Церцвадзе, он медленный. Как говорит глава тбилисской инфекционной больницы, если страна хочет до конца года вакцинировать 60-65% населения, тогда в день должны прививаться по три тысячи человек.

"Парадокс! Сначала они нас упрекали, что нет вакцины и поэтому не открывается экономика. Сейчас вакцина у нас есть, и они не спешат ее сделать", - сказал Церцвадзе.

По последним данным, в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек. Всего на вакцинацию зарегистрировано 5 350 человек.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска. По словам эпидемиологов, для победы над пандемией обязательно вакцинировать 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

Первая партия от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта: 43,2 тысячи доз вакцины, в первую очередь, предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.

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