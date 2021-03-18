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Мяч для игры в регби

Новый президент Союза регби Грузии приступает к исполнению обязанностей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Новости грузинского регби (181)
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Sputnik Грузия
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Новоизбранному президенту придется столкнуться с рядом проблем - это и финансовый вопрос, и укрепление национального чемпионата, и развитие детского регби

ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. Публичный реестр зарегистрировал Иосифа (Сосо) Ткемаладзе в качестве президента Союза регби Грузии (СРГ), говорится в заявлении Союза.

Как отмечается в заявлении, Ткемаладзе с сегодняшнего дня приступает к исполнению своих обязанностей.

Стычки с полицией во время проведения съезда Союза регби Грузии 10 марта 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Выборы президента Союза регби были перенесены на 24 февраля из-за отсутствия кворума. Повторные выборы состоялись 10 марта, на них было зарегистрировано 25 субъектов, в сумме 42 голоса (из 74) избрали президентом единственного кандидата Иосифа Ткемаладзе", - говорится в выписке из реестра, представленной Союзом.

Как отмечают члены правления, новоизбранному президенту придется столкнуться с рядом проблем. Это и финансовый вопрос, и укрепление национального чемпионата, и развитие детского регби.

"Я давно работаю в Союзе регби, и никогда не было такой сложной ситуации - конфронтации, финансовых проблем. Вместе с новым президентом мы сможем выйти из этого кризиса. Мы с нетерпением ждем его прибытия", - говорит менеджер женской команды, член правления Ия Хурцилава.

"Мы целый год ждали окончания избирательного процесса. За это время вопросы постепенно накапливались во всех сферах, и Иосеб Ткемаладзе встретится с вихрем проблем", - говорит член правления Наталья Куртанидзе.

Ираклий Абусеридзе
photo: Irakli Abuseridze / FB
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Союз регби Грузии остался без президента более года назад. Все это время и.о. главы союза исполнял Торнике Гогебашвили.

Накануне вечером Публичный реестр распространил заявление, в котором отказал Иосифу Ткемаладзе в регистрации. Причиной стали нарушения, зафиксированные в ходе съезда 10 марта. Ткемаладзе дали 30 дней на исправление ошибок.

Это далеко не первый случай, когда реестр отказал в регистрации избранному президенту Союза регби. В январе такая же учесть постигла ветерана регби Грузии, экс-капитана сборной Ираклия Абусеридзе. Поэтому выборы президента 10 марта прошли на фоне противостояния сторонников обоих кандидатов.

Не исключено, что противостояние в Союзе регби может привести к бойкоту национального первенства клубами, поддерживающими Абусеридзе.

Темы:
Новости грузинского регби (181)
Теги:
Союз регби Грузии, регби

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