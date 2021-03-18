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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca

Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca - Минздрав

© AP Photo / Alastair Grant
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1035)
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О продолжении вакцинации, несмотря на случай в Ахалцихе, объявила на специальном брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на трагический случай с медсестрой на юге Грузии - в клинике города Ахалцихе молодая женщина впала в кому через полчаса после прививки. 

О продолжении вакцинации, которая началась всего три дня назад, объявила на специальном брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
photo : press-service of the President of Georgia
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"Было сделано важное заявление европейского регулятора по поводу вакцин. Несколько минут назад мы узнали его заключение по вакцине AstraZeneca, она признана безопасной, у которой больше пользы, чем рисков, что не дает ни одной стране оснований для отказа от использования AstraZeneca. Исходя из этого совет принял решение, что процесс вакцинации вакциной AstraZeneca беспрепятственно продолжится", - заявила Тикарадзе.

В четверг, в городе Ахалцихе у 27-летней медсестры из Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) развился анафилактический шок после вакцинации препаратом AstraZeneca.

«Мы приняли решение, что Комитету управления побочными явлениями будет предоставлена вся необходимая информация. Представители Агентства регулирования уже в 4 часа дня находились на месте в клинике, и они детально изучили все действия в отношении пациентки. Вся эта документация будет передана комитету, и они начнут изучение вопроса, на основании которого мы предоставим гражданам дополнительную информацию о причинно-следственных связях и почему произошел этот факт», - сказала Тикарадзе.

Также по поводу пациентки глава Минздрава отметила, что в 9 часов соберется консилиум, который определит ее лечение.

Вакцинация против коронавируса вакциной AstraZeneca в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к группе повышенного риска. По последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек.

Сообщение дополняется

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1035)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Екатерина Тикарадзе, Грузия

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