Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca - Минздрав

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на трагический случай с медсестрой на юге Грузии - в клинике города Ахалцихе молодая женщина впала в кому через полчаса после прививки.

О продолжении вакцинации, которая началась всего три дня назад, объявила на специальном брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.