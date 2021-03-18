Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca - Минздрав

О продолжении вакцинации, несмотря на случай в Ахалцихе, объявила на специальном брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на трагический случай с медсестрой на юге Грузии - в клинике города Ахалцихе молодая женщина впала в кому через полчаса после прививки.

О продолжении вакцинации, которая началась всего три дня назад, объявила на специальном брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

"Было сделано важное заявление европейского регулятора по поводу вакцин. Несколько минут назад мы узнали его заключение по вакцине AstraZeneca, она признана безопасной, у которой больше пользы, чем рисков, что не дает ни одной стране оснований для отказа от использования AstraZeneca. Исходя из этого совет принял решение, что процесс вакцинации вакциной AstraZeneca беспрепятственно продолжится", - заявила Тикарадзе.

В четверг, в городе Ахалцихе у 27-летней медсестры из Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) развился анафилактический шок после вакцинации препаратом AstraZeneca.

«Мы приняли решение, что Комитету управления побочными явлениями будет предоставлена вся необходимая информация. Представители Агентства регулирования уже в 4 часа дня находились на месте в клинике, и они детально изучили все действия в отношении пациентки. Вся эта документация будет передана комитету, и они начнут изучение вопроса, на основании которого мы предоставим гражданам дополнительную информацию о причинно-следственных связях и почему произошел этот факт», - сказала Тикарадзе.

Также по поводу пациентки глава Минздрава отметила, что в 9 часов соберется консилиум, который определит ее лечение.

Вакцинация против коронавируса вакциной AstraZeneca в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к группе повышенного риска. По последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 2 719 человек.

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