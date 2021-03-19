"Анафилактический шок может вызвать и лидокаин" – грузинский аллерголог

Медики пока не могут сказать наверняка, действительно ли препарат AstraZeneca стал причиной анафилактического шока, в который впала медсестра из Ахалцихе после вакцинации

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Анафилактический шок, который развился у молодой медсестры из Ахалцихе после вакцинации AstraZeneca, могут вызвать и другие препараты, например, лидокаин, новокаин или антибиотики, заявил журналистам известный грузинский иммунолог-аллерголог Бидзина Кулумбегов.

Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca - Минздрав>>

По его словам, это распространенная реакция, но, несмотря на это, медицина не может отказаться от применения этих медикаментов.

"Это известная реакция, от которой никто не застрахован. Иногда анафилактическую реакцию дают абсолютно простые лекарства, не говоря уже об антибиотиках. Но из-за этого медицина не может отказаться от применения антибиотиков", – заявил Кулумбегов.

В Минздраве Грузии накануне медики и эксперты здравоохранения обсуждали связанные с вакцинацией вопросы. Общее мнение было таковым: нет никаких оснований говорить, что вакцина AstraZeneca опасна и ее применение должно быть прекращено.

Несмотря на побочные эффекты и выявленные осложнения, регулирующий орган ЕС признал эту вакцину безопасной. После 30-дневного наблюдения Европейское агентство лекарственных средств опубликовало документ, в котором говорится, что случаи тромбоэмболии не связаны с применением вакцины.

У 27-летней медсестры из Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) развился анафилактический шок после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания.

В Ахалцихе отправилась бригада медицины катастроф для эвакуации больной в Тбилиси. Пациентка помещена в Первую университетскую клинику. Ее наблюдает сам директор клиники Леван Ратиани.

Вакцинация медперсонала в Грузии началась с 15 марта.

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