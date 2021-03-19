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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 360

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1041)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 242 пациента, а с начала пандемии вылечились 269 626

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 360. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 276 796 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 242 человека, с начала пандемии вылечились 269 626 пациентов. Скончались 3 683.

За сутки сделано 23 827 тестов, в том числе 14 915 на антиген и 8 912 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,51%, за последние 14 дней – 1,51%, за последние семь дней – 1,37%.

В карантине в данное время находятся 235 человек, в стационарах – 1 434, в ковид-гостиницах – 154.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1041)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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