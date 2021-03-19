В Грузии процесс вакцинации продолжится, но только в многопрофильных клиниках

Минздрав не отказывается ни от вакцинации, ни от препарата AstraZeneca, считая, что, несмотря на несчастный случай с ахалцихской медсестрой, пользы от него больше, чем вреда

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. По решению Минздрава Грузии и экспертов области, в стране процесс вакцинации продолжится, но только в многопрофильных клиниках, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

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Такое решение было принято после того, как 19 марта в результате вероятного анафилактического шока скончалась 27-летняя медсестра. Габуния принесла соболезнования семье погибшей и отметила, что произошел печальный факт, однако риски во время вакцинации гораздо меньше, чем ожидаемая польза.

"Совет экспертов принял решение продолжить программу вакцинации, опираясь на позицию регулирующего европейского органа, который считает, что, несмотря на побочный эффект, ожидаемая польза от AstraZeneca гораздо выше связанных с препаратом рисков", - заявила Габуния.

Вакцинация как препаратом AstraZeneca, так и Pfizer будет производиться в многопрофильных клиниках. А следовательно медики, зарегистрировавшиеся на прививки в амбулаторные учреждения, будут перенаправлены в многопрофильные клиники. На сегодняшний день в Грузии 42 клиники, которые имеют реанимационное отделение.

Между тем, в Минздраве Грузии подтвердили, что в четырех районах Аджарии прекращен процесс вакцинации. Он продолжится только в республиканской больнице в Батуми. Как отметила Габуния, процесс вакцинации больше не будет проходить в периферийных клиниках.

По информации Габуния, во время использования вакцины AstraZeneca осложнение, похожее на анафилактический шок, развилось еще у одного человека, однако его быстро удалось вывести из положения.

На вопрос журналистов, есть ли в стране достаточный запас адреналина, который вводится во время анафилактического шока, Габуния ответила, что этот препарат есть во всех учреждениях. По ее словам, без адреналина медицинская система не сможет работать.

"Конечно, этот препарат был использован. Без него медицинская система не может работать. Неловко спрашивать, есть ли в стране адреналин", - ответила Габуния.

По словам замминистра здравоохранения, в случае скончавшейся медсестры были проведены все нужные мероприятия, однако спасти ее не удалось.

27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) скончалась 19 марта после того, как сделала прививку препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок.

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта, в 12:15. Как говорят врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась в тбилисской Первой университетской клинике, куда ее доставили ночью.

Семья скончавшейся пациентки требует установления причины смерти молодой женщины. По их словам, перед вакцинацией ее не проверили должным образом. По словам сестры скончавшейся медсестры, у нее не было таких анализов, при которых можно было делать вакцинацию.

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