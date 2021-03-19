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Автобан на трассе Восток - Запад - центральная автомагистраль Грузии

Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (459)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210319/251220372/Dvizhenie-na-tsentralnoy-avtomagistrali-Gruzii-budet-ogranicheno.html

На центральной автомагистрали Восток-Запад 23 и 24 марта в ночные часы будут действовать ограничения

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Автомобильное движение на автобане международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено в ночное время в связи с профилактическими работами, говорится на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

В частности, движение всех видов автотранспорта через Горийский автомобильный тоннель на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки будет запрещено с 21:00 23 марта до 01:00 часов 24 марта и 24 марта с 01:00 до 05:00.

В указанный период времени автомобилистам придется пользоваться объездными дорогами.

Движение будет регулировать патрульная полиция.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (459)
Теги:
дороги, Грузия

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