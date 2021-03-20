"Другой альтернативы нет" – главный эпидемиолог Грузии о процессе вакцинации

Гамкрелидзе не исключает, что вакциной AstraZeneca в стране будут прививать помимо медиков и другие группы

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В стране должна быть продолжена иммунизация против коронавируса, другой альтернативы нет, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе и призвал всех включиться в кампанию вакцинации.

Так Гамкрелидзе откликнулся на смерть 27-летней медсестры Меги Бакрадзе, которая скончалась после вакцинации.

"Очень тяжело для всех, особенно для семьи, для того края, где работала Меги, но другой альтернативы кроме иммунизации в стране нет. Она должна быть продолжена. Хочу еще раз попросить вас, чтобы вы широко включились в кампанию, как вчера сама Меги призвала людей, медиков по телевизору включиться в кампанию и больше прививаться потому, что чем больше будут прививаться в стране, тем больше общество будет застраховано от новых фатальных результатов", – заявил Гамкрелидзе журналистам.

По словам Гамкрелидзе, к сожалению, участь медиков такова, что они могут погибнуть, но другим дать возможность спасения.

Гамкрелидзе не исключает, что вакциной AstraZeneca в стране будут прививать помимо медиков и другие группы. По информации Гамкрелидзе, 18 марта в Грузии прививку от коронавируса сделали 735 человек, а 19 марта – 107.

По словам Гамкрелидзе, из 82 медучреждений, где делали прививку от коронавируса, остались 42. Это многопрофильные учреждения в которых продолжится иммунизация. Медики заново должны пройти регистрацию в тех учреждениях, в которых продолжится иммунизация. По последней информации, в Грузии на вакцинацию были зарегистрированы более пяти тысяч медиков, однако часть из них отменила регистрацию.

"Часть моих коллег отменила регистрацию и они будут ждать развития событий на будущей неделе. По сегодняшним данным, если не ошибаюсь, зарегистрировано около 4,9 тысячи человек", – отметил Гамкрелидзе.

В Грузии эксперты системы здравоохранения и Минздрав приняли решение продолжить процесс вакцинации, несмотря на серьезное осложнение, зафиксированное в Ахалцихе, что вызвало летальный исход.

27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок.

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась в тбилисской Университетской клинике, куда ее перевели ночью.

Семья скончавшейся пациентки требует установления причины смерти молодой женщины. По их словам, перед вакцинацией ее не проверили должным образом. По словам сестры скончавшейся сотрудницы медучреждения, у нее не были такие анализы, при которых можно было делать вакцинацию.