Гороскоп на 21 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 21 марта, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд круто изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 21 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды не советуют Овнам 21 марта ввязываться в сомнительные или рискованные финансовые операции, так как последствия могут быть самыми печальными. Не следует сегодня этому знаку зодиака чрезмерно усердствовать и допоздна засиживаться за работой или компьютером. День не очень удачный, но грустить не стоит – можно сходить с друзьями в кино или театр, или поужинать в душевной компании. Сегодня походящий период строить планы на будущее и обсудить их с человеком, который дает дельные советы в таких вопросах. Гороскоп рекомендует Овнам, считающих что их не понимают, сдерживать раздражительность и ясно и связанно объяснить, чего они ждут от партнера и чудо обязательно произойдет.

Телец

Гороскоп рекомендует Тельцам 21 марта воздержатся от активных предприятий и инициатив – сегодня представителей знака зодиака могут настигнуть прежние ошибки в делах и нерешенные проблемы. Тельцам сегодня лучше не делать поспешных выводов, которые могут повредить их дальнейшей профессиональной деятельности. Вероятны конфликтные ситуации, поэтому Тельцы должны сохранять сдержанность и по возможности сократить общение. Звезды советуют следить за своими расходами и отложить запланированные покупки на другой день. Возможны проблемы и со здоровьем. Тельцам сегодня лучше заняться любимым делом, а вечер провести в кругу родных и близких.

Близнецы

Близнецам 21 марта будет казаться, что день полон случайностей, но ничего просто так не происходит. Общительность и коммуникабельность этого знака зодиака поможет привлечь к проектам новых партнеров, влиятельных людей, которые будут долго поддерживать Близнецов. Неожиданные проблемы могут сегодня существенно затормозить все начинания, которые знак зодиака сможет решить с помощью чувства юмора и изобретательности. Гороскоп советует Близнецам оставаться рациональными, чтобы принять единственно правильное решение по каждому вопросу. Близнецам осторожнее также нужно быть со своей дружелюбностью, так как некоторые люди могут их неправильно понять и подумать, что они хотят от них чего-то большего.

Рак

Планы Раков сегодня будут нарушены. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака не совершать необратимых поступков, особенно касающихся денег. В то же время космос обещает представителям знака зодиака в этот суетный день небольшой, но очень приятный сюрприз, способный радикально улучшить настроение. Звезды советуют Ракам сделать усилие и избавится от того, что будет их расстраивать или беспокоить. Самочувствие Раков может ухудшится – сегодня предпочтительнее заняться любимым делом, а вечер провести в одиночестве, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Лев

Стремление Львов к признанию и похвалам может втянуть их в рискованные и сомнительные финансовые операции. Гороскоп советует Львам прежде чем предпринять какой-либо важный шаг задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму. Львам сегодня будет довольно сложно реализовать то, что было запланировано, так как неожиданно возникает слишком много препятствий, да и партнеры поведут себя не лучшим образом. Это заденет самолюбие и приведет к конфликтной ситуации. Возможны серьезные конфликты и с близкими людьми. Гороскоп рекомендует Львам прислушаться к советам, чтобы день прошел с наименьшими осложнениями.

Дева

Космос благоволит сегодня Девам – представители знака зодиака смогут 21 марта привлечь к своим проектам новых союзников, что позволит им найти новый источник заработка. Звезды не советуют Девам сегодня обращать внимание на мелкие детали – главное формально сдать проект, а потом уже отшлифовать его. Запланированные действия окажут куда большее влияние на жизнь Дев, чем ожидалось. Они смогут увидеть ситуацию в более позитивном свете и удачно завершат начатое. Гороскоп рекомендует Девам вспомнить, что жизнь – это не только работа, и посвятить вечер семье, чтобы не обидеть близких людей.

Весы

Благоприятно 21 марта для тех Весов, которые ждали случая реализовать свои амбиции. Гороскоп советует для реализации намеченных планов использовать вежливую настойчивость, а не грубость и бестактность, а также по возможности избегать контактов со скользкими людьми. Весы могут рассчитывать на помощь и поддержку близких людей, если проявят инициативу в решении семейных проблем. При этом звезды советуют представителям знака зодиака не позволять себе резкости суждений и категоричности мнений. Вечер Весы могут провести в приятной дружеской компании, а вот от покупок через Интернет лучше отказаться – велика вероятность, что товар окажется не таким, как его показали.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам, прежде чем начинать какие-то действия 21 марта, направленные на свое будущее, еще раз хорошо подумать. Об отдыхе Скорпионам сегодня нужно забыть, несмотря на календарный выходной, и трудиться, засучив рукава. Благоприятен день для тех, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, правда возможны стрессы и ухудшение самочувствия, если личность недостаточно духовно развита. Гороскоп не рекомендует изливать душу малознакомым людям, лучше провести вечер в кругу семьи и друзей.

Стрелец

У Стрельцов 21 марта появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы. Представители этого знака зодиака могут получить предложение об участии в совместном проекте, который сулит хороший доход. Гороскоп рекомендует Стрельцам решение принимать самостоятельно, положившись на интуицию, не советуясь с доверенными лицами. В то же время, Стрельцы с удивлением обнаружат, что работают не настолько эффективно и качественно, как им казалась, что наверняка станет стимулом к повышению эффективности их деятельности. Возможно личная жизнь знака зодиака удивительным образом переплетется с профессиональной деятельностью, что повлечет за собой определенные перемены в положении.

Козерог

Планеты расположены 21 марта к Козерогам. Подходящий день определиться со сферой деятельности, привлечь к своим проектам новых партнеров, что позволит им найти новый источник заработка и услышать много лестных слов в свой адрес. Те представители знака зодиака, которые не захотят брать ответственности, будут просто искать себе оправдания. Самый эффективный способ для Козерогов поддерживать связь с другими людьми – расслабиться, чтобы их собеседники сделали то же самое. В противном случае Козероги будут чувствовать раздражение, не говоря уже о том, что общаться им придется с людьми, с которыми не сходятся во вкусах.

Водолей

Водолеев 21 марта ждет сложный день, полный обид, недоразумений и конфликтов. Звезды советуют не расстраиваться, если что-то не получится по работе, возможно, это и к лучшему. Гороскоп рекомендует сегодня Водолеям заниматься только неотложными житейскими делами – вероятны конфликты в семье, ухудшение самочувствия. Планеты предостерегают Водолеев от крупных расходов – вероятно они подумают, что осуществляют удачное вложение средств, но задав несколько вопросов, поймут, что не заметили некоторых фактов и откажутся от достаточно сомнительной сделки. В затруднительной ситуации гороскоп рекомендует спросить совета у человека, которому доверяете.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 21 марта сохранить с начальством формальные отношения и не переходить на приватные, которые в дальнейшем помешают в продвижении по службе. Звезды советуют Рыбам не требовать от людей больше, чем они могут, не делать поспешных выводов и тем более отчаянных действий, а лучше остаться в роли наблюдателя. Рыб 21 марта ожидают приятные знакомства – их общество будет приятно многим, что прибавит уверенности в себе. Гороскоп рекомендует Рыбам уделить немного времени себе любимому – можно сходить на шопинг, в элитный ресторан, сделать расслабляющий массаж или просто поваляться на диване в свое удовольствие и посмотреть любимый фильм.

Материал подготовлен на основе открытых источников