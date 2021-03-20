Все начинается с молний - обнародована новая версия зарождения жизни на Земле

Ученые провели моделирование, результаты которого показали, что за миллиард лет, прошедший с образования Земли до появления первых органических форм, молнии могли произвести достаточно биодоступного фосфора

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Удары молний могли обеспечить достаточное количество необходимых соединений фосфора для поддержания первой жизни на Земле, результаты исследования американских и британских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

Для возникновения жизни на Земле в том виде, в котором мы ее знаем, нужен точно сбалансированный набор первичных элементов. Один из них — фосфор, который для вхождения в состав органических молекул должен быть биодоступным, то есть находиться в реактивной, растворимой форме

До до сих пор считалось, что пребиотический фосфор попал на Землю во время ранней метеоритной бомбардировки, в виде так называемого шрейберзита.

Исследователи из Йельского университета в США и Университета Лидса в Великобритании изучив структуры в горных породах в местах ударов молний обнаружили в них шрейберзит в виде стекловидных образований.

"Эта работа помогла нам понять, как жизнь могла образоваться на Земле и как она все еще формируется на других, похожих на Землю планетах. Отчасти, все начинается с фосфора", — приводятся в пресс-релизе Йельского университета слова первого автора статьи Бенджамина Хесса (Benjamin Hess).

Ученые провели моделирование, результаты которого показали, что за миллиард лет, прошедший с образования Земли до появления первых органических форм, молнии могли произвести достаточно биодоступного фосфора в форме фосфида, фосфита и гипофосфита, чтобы дать начало ранней жизни на Земле.

Сегодня на Земле происходит примерно 560 миллионов вспышек молний в год. Исходя из более высокой электрической активности ранней атмосферы, авторы подсчитали, что на начальных этапах на Земле ежегодно происходило от одного до пяти миллиардов вспышек молний, из них от 100 миллионов до одного миллиарда достигали Земли. За миллиард лет это составляет от 0,1 до одного квинтиллиона ударов.