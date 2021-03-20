Грузия проиграла дело в ЕСПЧ

Европейский суд постановил, что обыск здания консульства не проводился в адекватных условиях и в результате была нарушена европейская конвенция по правам человека

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу заявителя по иску "Эрмиле Тортладзе против Грузии" и обязал Грузию выплатить 2 тысячи евро за нарушение права частной жизни, сообщает пресс-служба министерства юстиции Грузии.

Тортладзе внес иск требуя признать действия властей Грузии в 2005-2008 годах незаконными.

Согласно материалам дела, в 2005 году был арестован бывший глава службы безопасности консульства Кот-д'Ивуар, который назвал заявителя, занимающего в настоящее время пост почетного консула этой страны в Грузии, торговцем наркотиками и подтвердил, что он купил у Тортладзе двенадцать с половиной таблеток "субутекса" в консульстве в тот же день.

После полиция произвела обыск в консульстве и, согласно протоколу обыска, из сейфа и стола Тортладзе были изъяты 227 таблеток "Субутекса", семь ампул морфина и несколько патронов. Сотрудники полиции также обыскали машину и квартиру Тортладзе и нашли оружие. Сам истец был задержан.

Тбилисский городской суд признал следственные действия законными и Тортладзе было предъявлено обвинение за наркотики и оружие.

В 2006 году Тортладзе признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы. Апелляционный суд сократил этот срок в 2007 году до 17 лет.

По мнению Европейского суда, вопрос о необходимости экстренного обыска не получил должной оценки судом. Суд также не исследовал, была ли эта мера "необходимой в демократическом обществе" и соразмерной, хотя национальное законодательство требовало такой оценки. Таким образом, Европейский суд постановил, что подобный обыск здания консульства не проводился в адекватных условиях, и в результате была нарушена европейская конвенция по правам человека.