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Дворец прав человека (1995 г.) в Страсбурге

Грузия проиграла дело в ЕСПЧ

© photo: Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210320/251222446/Gruziya-proigrala-delo-v-ESPCh.html

Европейский суд постановил, что обыск здания консульства не проводился в адекватных условиях и в результате была нарушена европейская конвенция по правам человека

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу заявителя по иску "Эрмиле Тортладзе против Грузии" и обязал Грузию выплатить 2 тысячи евро за нарушение права частной жизни, сообщает пресс-служба министерства юстиции Грузии.

Тортладзе внес иск требуя признать действия властей Грузии в 2005-2008 годах незаконными.

Здание Европейского суда по правам человека
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Согласно материалам дела, в 2005 году был арестован бывший глава службы безопасности консульства Кот-д'Ивуар, который назвал заявителя, занимающего в настоящее время пост почетного консула этой страны в Грузии, торговцем наркотиками и подтвердил, что он купил у Тортладзе двенадцать с половиной таблеток "субутекса" в консульстве в тот же день.

После полиция произвела обыск в консульстве и, согласно протоколу обыска, из сейфа и стола Тортладзе были изъяты 227 таблеток "Субутекса", семь ампул морфина и несколько патронов. Сотрудники полиции также обыскали машину и квартиру Тортладзе и нашли оружие. Сам истец был задержан.

Тбилисский городской суд признал следственные действия законными и Тортладзе было предъявлено обвинение за наркотики и оружие.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге
© AP Photo / Christian Lutz
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В 2006 году Тортладзе признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы. Апелляционный суд сократил этот срок в 2007 году до 17 лет.

По мнению Европейского суда, вопрос о необходимости экстренного обыска не получил должной оценки судом. Суд также не исследовал, была ли эта мера "необходимой в демократическом обществе" и соразмерной, хотя национальное законодательство требовало такой оценки. Таким образом, Европейский суд постановил, что подобный обыск здания консульства не проводился в адекватных условиях, и в результате была нарушена европейская конвенция по правам человека.

Теги:
Европейский суд по правам человека, Грузия

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