Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 422

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 158 пациентов

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 422. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 277 218 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 158 человек, с начала пандемии вылечились 269 784 пациента. Скончались 3 691.

За сутки сделано 23 169 тестов, из которых 13 915 на антиген и 9 254 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,82%, за последние 14 дней – 1,52%, за последние семь дней – 1,49%.

В карантине в данное время находятся 235 человек, в стационарах – 1 423, в ковид-гостиницах – 168.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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