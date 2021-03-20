12:36 20 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Эпидемия коронавируса - женщины идут по улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 422

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
448 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/13/251220652.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210320/251223272/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-422.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 158 пациентов

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 422. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 277 218 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 158 человек, с начала пандемии вылечились 269 784 пациента. Скончались 3 691.

За сутки сделано 23 169 тестов, из которых 13 915 на антиген и 9 254 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,82%, за последние 14 дней – 1,52%, за последние семь дней – 1,49%.

В карантине в данное время находятся 235 человек, в стационарах – 1 423, в ковид-гостиницах – 168.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?
SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться