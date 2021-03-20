Главное о COVID-19 на 20 марта: как меняется эпидположение в Грузии?

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Из 422 новых случаев заражения COVID-19, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 216 подтвердились в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|71
|Аджария
|29
|Квемо Картли
|22
|Шида Картли
|22
|Самегрело - Земо Сванети
|22
|Гурия
|20
|Кахети
|10
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|5
|Мцхета-Мтианети
|3
|Самцхе-Джавахети
|2
На данный момент в Грузии 3 717 активных случаев заражения. Из них 1 423 пациента нуждаются в госпитальном лечении, 168 человек находится в ковид-гостиницах, 2 126 – проходят курс лечения дома. В самоизоляции находятся 6 498 граждан.
В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 276 пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 83 человека.