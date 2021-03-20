14:37 20 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Эпидемия коронавируса - женщины идут по улице в масках

Главное о COVID-19 на 20 марта: как меняется эпидположение в Грузии?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
30611
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/13/251220594.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210320/251223735/Glavnoe-o-COVID-19-na-20-marta-kak-menyaetsya-epidpolozhenie-v-Gruzii.html

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 276 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 83 человека

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Из 422 новых случаев заражения COVID-19, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 216 подтвердились в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 71
Аджария 29
Квемо Картли 22
Шида Картли 22
Самегрело - Земо Сванети 22
Гурия 20
Кахети 10
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 5
Мцхета-Мтианети 3
Самцхе-Джавахети 2

На данный момент в Грузии 3 717 активных случаев заражения. Из них 1 423 пациента нуждаются в госпитальном лечении, 168 человек находится в ковид-гостиницах, 2 126 – проходят курс лечения дома. В самоизоляции находятся 6 498 граждан.

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 276 пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 83 человека.

Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
Горячая весна: оппозиция в Грузии объявила о своих планах - видео
"Горячая весна": оппозиция в Грузии объявила о своих планах – видео
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться