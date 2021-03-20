Главное о COVID-19 на 20 марта: как меняется эпидположение в Грузии?

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 276 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 83 человека

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Из 422 новых случаев заражения COVID-19, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 216 подтвердились в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 71 Аджария 29 Квемо Картли 22 Шида Картли 22 Самегрело - Земо Сванети 22 Гурия 20 Кахети 10 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 5 Мцхета-Мтианети 3 Самцхе-Джавахети 2

На данный момент в Грузии 3 717 активных случаев заражения. Из них 1 423 пациента нуждаются в госпитальном лечении, 168 человек находится в ковид-гостиницах, 2 126 – проходят курс лечения дома. В самоизоляции находятся 6 498 граждан.

В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 276 пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 83 человека.