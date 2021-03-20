Церцвадзе объяснил, чем чреват отказ населения Грузии от вакцинации против COVID-19

По мнению инфекциониста, скептицизм среди населения по поводу безопасности вакцинации будет временным

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Тенгиз Церцвадзе рассказал о возможном развитии событий в стране при отказе большинства населения от вакцинации против коронавируса.

"Если население откажется от массовой вакцинации, нас ожидает увеличение числа случаев заболевания и смертей. Нас ждет злополучная третья волна, которая уже началась в некоторых странах и ожидается в других странах Европы и Америки. За этим последуют новые ограничения, локдауны, экономический спад, ухудшение условий жизни для каждого из нас и все, что мы уже пережили очень болезненно. Теперь населению предстоит сделать выбор. Я очень надеюсь, что наше население проявит привычную мудрость и в ближайшем будущем сделает правильный выбор", – сказал Тенгиз Церцвадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

По мнению инфекциониста, скептицизм среди населения по поводу безопасности вакцинации будет временным.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска. По словам эпидемиологов, для победы над пандемией обязательно вакцинировать 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта: 43,2 тысячи доз, в первую очередь, предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.

В Грузии эксперты системы здравоохранения и Минздрав приняли решение продолжить процесс вакцинации, несмотря на серьезное осложнение, зафиксированное в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), что вызвало летальный исход. 27-летняя медсестра скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок.