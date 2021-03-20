Скандальное видео с извинением детей на коленях – первый комментарий прокураторы Грузии

Все несовершеннолетние участники инцидента пройдут психологическую экспертизу, после чего следствие примет окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении остальных участников

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение женщине, заставившей шестиклассников извиняться на коленях за оскорбление ее внука, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие на данном этапе установило, что 4 ноября 2020 года в Лагодехи (регион Кахети) два шестиклассника побили одноклассника и заставили встать на колени и извиниться перед ними.

Бабушка пострадавшего узнала об этом факте и заставила обидчиков внука на коленях извиниться перед ним. Произошедшее заснял один из родителей пострадавших от действий бабушки и распространил видео в соцсети.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Принуждение в отношении несовершеннолетнего" и теперь ей грозит до 18 месяцев тюрьмы.

При этом прокуратура продолжает расследование по делу. Согласно сообщению, все несовершеннолетние участники инцидента пройдут психологическую экспертизу, после чего следствие примет окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении остальных участников.

Кроме того, Генпрокуратура намерена сотрудничать в вопросе и с министерством образования.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале