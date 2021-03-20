Народный защитник просит на сутки отменить запрет на передвижение ночью

Народный защитник также указывает, что практика временного снятия ограничений для Грузии не нова – запрет на передвижение был отменен в рождественский сочельник

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала правительство страны отменить запрет на передвижение в ночное время 20-21 марта в связи с празднованием Новруз Байрама, говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

Новруз Байрам – праздник весны и наступления Нового года по солнечному летоисчислению у мусульман, который совпадает с днем весеннего равноденствия и приходится на 20-21 марта. Праздничные мероприятия проходят и в Грузии. Наиболее широко этот праздник отмечают в регионе Квемо Картли, значительную часть населения которого составляют этнические азербайджанцы.

"Совет национальных меньшинств при аппарате Народного защитника Грузии согласен с тем, что ограничения служат защите здоровья граждан и признает их цель – защитить людей от распространения вируса, но при этом следует иметь в виду, что для значительной части наших граждан празднование Новруза в его традиционной форме имеет особое значение", – отмечено в заявлении омбудсмена.

Народный защитник также указывает, что практика временного снятия ограничений для Грузии не нова. В частности, запрет на передвижение был отменен в рождественский сочельник, поэтому она призвала правительство удовлетворить просьбу.

"Народный защитник и Совет национальных меньшинств надеются, что правительство Грузии рассмотрит и удовлетворит просьбу некоторых граждан Грузии, чтобы укрепить их чувство, что государство признает равенство граждан Грузии в плане реализации их национальных и религиозных свобод", – отмечено в заявлении.

Ранее к координационному совету правительства Грузии с аналогичной просьбой обратились представители мусульманской общины. Однако координационный совет посчитал нецелесообразным снимать эти ограничения во время культурных, религиозных и других праздников "из-за их многолюдности и высокого риска распространения вируса".

Так называемый "комендантский час" в Грузии действует с 9 ноября 2020 года. Изначально ограничение на передвижение граждан действовало с 22:00 до 05:00, но с 28 ноября из-за ухудшения эпидситуации его было решено продлить на час – с 21:00 до 05:00.