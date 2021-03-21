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Учебный класс

Минобразования Грузии запускает новую программу инклюзивного образования

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210321/251225455/Minobrazovaniya-Gruzii-zapuskaet-novuyu-programmu-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html

В рамках программы будут разработаны эффективные программы подготовки учителей и вспомогательные учебно-методические ресурсы, соответствующие международным стандартам

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Министерство образования запустило трехлетнюю программу образования для детей с ОВЗ и относящихся к группе риска, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели
photo : Government of Georgia / FB
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Участниками программы будут дети в возрасте от 3 до 18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями, представители национальных меньшинств, а также социально незащищенные слои населения, не посещающие или рискующие бросить школу.

"Программа поможет им получить инклюзивное и качественное образование", – отмечается в сообщении.

Проект финансируется правительством Норвегии и будет реализован в 2021-2023 годах.

"Мы запускаем очень важную программу в сотрудничестве с правительством Норвегии и Детским фондом Организации Объединенных Наций, которая поможет обеспечить равный доступ к качественному образованию для каждого учащегося", – отметил министр образования Михаил Чхенкели.

В рамках программы будут разработаны эффективные программы подготовки учителей и вспомогательные учебно-методические ресурсы, соответствующие международным стандартам.

Человек с ОВЗ на инвалидной коляске
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Также будут усилены программы подготовки учителей в университетах и центрах повышения квалификации.

Чхенкели отметил, что развитие инклюзивного образования является одним из приоритетных направлений деятельности министерства и уже реализуется ряд программ в этом направлении.

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Теги:
Грузия, Минобразования Грузии, образование

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